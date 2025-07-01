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22-летний тюменец накопил 149 штрафов за нарушение ПДД

Происшествия, 14:14 27 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Автомобиль "Ауди" задержали автоинспекторы в Тюмени. Его 22-летний собственник считается одним из самых злостных нарушителей порядка на дорогах.

В его отношении камеры зафиксировали 149 нарушений ПДД, из них большая часть - за превышение скорости. Ни один штраф при этом водитель не оплатил, сообщает областная Госавтоинспекция. Теперь ему придется ответить по всей строгости закона.

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# Госавтоинспекция , камеры , штрафы

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