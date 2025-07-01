  • 28 июля 202528.07.2025понедельник
  • USD79,5527
    EUR93,3508
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер северо-восточный

В Ханты-Мансийске молодежь обсуждает будущее Арктики

Политика, 17:12 28 июля 2025

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Ханты-Мансийск гостеприимно встречает талантливых, энергичных, неравнодушных юношей и девушек, которые стремятся внести свой вклад в гармоничное развитие Арктического региона, сохранение его богатейшего исторического, этнографического и культурного наследия. Это отметил президент РФ Владимир Путин в приветствие участникам молодежного форума-фестиваля "Арктика. Лёд тронулся", который проходит в Ханты-Мансийске.

"Впереди у вас обсуждение востребованных проектов, связанных с вовлечением молодёжи в решение масштабных задач освоения Крайнего Севера, укрепление его туристического потенциала, продвижения экологического волонтёрства", - отмечено в приветствии.

Форум-фестиваль "Арктика. Лёд тронулся" проходит при поддержке "Росмолодежи" в четвёртый раз. Ранее площадками для работы экодобровольцев со всей страны становились Мурманск, Усинск и Архангельск. В этом году форум объединил порядка 500 участников из 64 регионов и 16 стран в возрасте от 14 до 35 лет.

К участникам форума "Арктика. Лед тронулся" по видео связи также обратился полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет Россия сохраняет лидерские позиции в Арктике, сообщает пресс-служба полпредства.

"Наша задача не только удержать их, но и сделать Арктику территорией устойчивого развития, экологического благополучия, научного и промышленного прогресса, - сказал Артём Жога. - Для этого необходимо объединить наши интеллектуальные, человеческие и инфраструктурные ресурсы. И на первый план выходят такие инициативы, как этот форум. На площадке встречаются эксперты, активисты, учёные, представители бизнеса и власти, происходит обмен опытом и, что очень важно, появляются новые знакомства. Усилиями молодых и активных северян формируется будущее Арктики, внедряются современные технологии, создаётся комфортная городская среда для жизни".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Арктика , Артем Жога , форум

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:17 28.07.2025Наталья Шевчик: участникам проекта "Боевой кадровый резерв" важно понимать свои возможности влияния на жизнь региона
17:12 28.07.2025В Ханты-Мансийске молодежь обсуждает будущее Арктики
14:48 24.07.2025Светлана Иванова: продолжаем начинания, которые были до нас
09:29 24.07.2025Светлана Иванова: все вопросы решаем на благо жителей

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора