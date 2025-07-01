В Ханты-Мансийске молодежь обсуждает будущее Арктики

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Ханты-Мансийск гостеприимно встречает талантливых, энергичных, неравнодушных юношей и девушек, которые стремятся внести свой вклад в гармоничное развитие Арктического региона, сохранение его богатейшего исторического, этнографического и культурного наследия. Это отметил президент РФ Владимир Путин в приветствие участникам молодежного форума-фестиваля "Арктика. Лёд тронулся", который проходит в Ханты-Мансийске.

"Впереди у вас обсуждение востребованных проектов, связанных с вовлечением молодёжи в решение масштабных задач освоения Крайнего Севера, укрепление его туристического потенциала, продвижения экологического волонтёрства", - отмечено в приветствии.

Форум-фестиваль "Арктика. Лёд тронулся" проходит при поддержке "Росмолодежи" в четвёртый раз. Ранее площадками для работы экодобровольцев со всей страны становились Мурманск, Усинск и Архангельск. В этом году форум объединил порядка 500 участников из 64 регионов и 16 стран в возрасте от 14 до 35 лет.

К участникам форума "Арктика. Лед тронулся" по видео связи также обратился полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога. Он подчеркнул, что на протяжении многих лет Россия сохраняет лидерские позиции в Арктике, сообщает пресс-служба полпредства.

"Наша задача не только удержать их, но и сделать Арктику территорией устойчивого развития, экологического благополучия, научного и промышленного прогресса, - сказал Артём Жога. - Для этого необходимо объединить наши интеллектуальные, человеческие и инфраструктурные ресурсы. И на первый план выходят такие инициативы, как этот форум. На площадке встречаются эксперты, активисты, учёные, представители бизнеса и власти, происходит обмен опытом и, что очень важно, появляются новые знакомства. Усилиями молодых и активных северян формируется будущее Арктики, внедряются современные технологии, создаётся комфортная городская среда для жизни".