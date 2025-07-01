Рабочая поездка в Минск позволяет укрепить отношения между Тюменской областью и Республикой Беларусь

| Фото: из Telegram-канала Александра Моора | Фото: из Telegram-канала Александра Моора

Рабочая поездка в Минск позволяет значительно укрепить взаимовыгодные отношения между Тюменской областью и Республикой Беларусь. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Александр Моор.

На встрече с заместителем премьер-министра Юрием Шулейко обсудили практическую реализацию договорнностей, достигнутых на уровне президента Беларуси.

“В основе нашего партнёрства сохраняются два принципа: опора на сильные стороны друг друга и взаимовыгодные условия реализации проектов”, – сказал Александр Моор.

Помимо участия партнёров в TNF и исследования в области биобезопасности, обсудили взаимодействие в сфере АПК. В регионе высоко ценят продукцию Минского тракторного завода. Есть предложения, которые позволят увеличить объемы поставок и усилить сервисное сопровождение техники.

Сфокусировались на перспективах в фармацевтике. Группа компаний "Фармасинтез", реализующая проекты в Тюменской области, предложила совместную инициативу с холдингом "Белфармпром".

“Продолжаем визит. Впереди ещё много важных совместных проектов, которые стоит обсудить”, – заключил глава региона.