По просьбе пенсионерки в селе Викуловского района обустроили дорогу

| Фото: Администрация Викуловского района | Фото: Администрация Викуловского района

Новую дорогу обустроили на ул. Строителей в с. Доставалово Викуловского района, сообщает инфоцентр областного правительства.

Ранее с такой просьбой от имени всех жителей населенного пункта к губернатору обратилась пенсионерка Татьяна Мулявина. Александр Моор поручил покрыть грунтовую дорогу щебнем до 1 сентября 2025 года, средства на это выделили из регионального бюджета.

Работы выполнили раньше срока. Подрядчик обустроил водоотведение, сделал подъезды к жилым домам. "Уже с середины июля мы, жители села, радуемся новой качественной дороге. Выражаем за нее сердечную благодарность Александру Моору", - поделились доставаловцы в письме на имя губернатора.