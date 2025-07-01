В Тюменской области принято 33 решения о комплексном развитии территорий

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

33 решения о комплексном развитии территорий (КРТ) принято в Тюменской области. Это в основном Тюмень, Тобольск и районы. Площадь проектов — почти 494 га, более 4,1 млн кв. м нового строительства, сообщают организаторы Градфорума.

Из общей площади 38,73 тыс. кв. м — аварийное жильё, подлежащее сносу. 33 договора уже заключены, 20 из них — по жилой застройке.

В 2025 году в жилищный оборот вовлекут 6 млн кв. м.

КРТ — это не просто снос и новое строительство. Это современное жильё вместо аварийного, благоустройство и архитектурное обновление, а также приток инвестиций, рост строительной отрасли и развитие экономики региона в целом.