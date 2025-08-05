Жителя Тюмени осудили за переделку оружия

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

Осужден задержанный ФСБ России за переделку оружия в боевое житель Тюмени. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 тыс. рублей в доход государства с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев условно.

Как сообщает пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области, Калининский районный суд Тюмени признал гражданина РФ Грехова Дмитрия Леонидовича виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 223 УК России.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий Управления ФСБ России по Центральному военному округу и ОБОП УМВД России по Тюменской области задокументирована и пресечена противоправная деятельность Грехова Д.Л., осуществлявшего переделку травматического и газового оружия в боевое.

РУФСБ России по Тюменской области РУФСБ России по Тюменской области

По адресу проживания мужчины из незаконного оборота были изъяты три травматических пистолета ПМ, один револьвер, переделанные им в боевое состояние и 13 стволов к пистолетам различных марок. Для незаконного изготовления оружия Грехов Д.Л. использовал специальные инструменты и принадлежности.

"Следственным отделением и отделением дознания отдела полиции № 7 УМВД России по Тюмени в отношении Грехова Д.Л. возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 223 УК России. За совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ и ч. 1 ст. 223 УК России и по совокупности, Грехову Д.Л. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 100 тыс. рублей в доход государства с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев условно", - отмечается в сообщении.

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