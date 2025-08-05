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Александр Моор дал поручения по итогам личного приема граждан

Губернатор, 18:16 05 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Личный прием граждан провел губернатор Тюменской области Александр Моор 5 августа. На связь с главой региона вышли жители Тобольска и Ишима.

"Екатерина Овсянникова – многодетная мама. Супруг сейчас на СВО. Женщина обратилась с просьбой о материальной помощи. Средства необходимы на покупку бытовой техники. Поддерживать семьи участников спецоперации – наша первоочередная задача. Подписал поручение о выделении необходимой суммы", - написал Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях по итогам приема.

С похожей просьбой обратилась Оксана Спицко. Её муж также участник спецоперации. У женщины трое детей, старший – будущий инженер путей сообщения. Для занятий нужен компьютер. А младшим детям – учебные принадлежности в школу. Глава региона также поручил оказать семье материальную поддержку.

Из Ишима обратились сразу две жительницы. Екатерина Филатова озвучила общую проблему – участок дороги по улице Свердлова нуждается в ремонте. Некоторые родители возят детей в школу по этому участку, а образовавшаяся колейность создаёт опасность ДТП. Губернатор дал задание выполнить все ремонтные работы до 10 октября.

Вопрос о дорогах был и у Елены Свинтицкой, только касался ремонта проезжей части по ул. Максима Горького. Дорожное полотно повредили во время ремонта коллектора. Работы по исправлению ситуации уже запланированы.

"Все вопросы, озвученные на личном приёме гражданами, буду держать на контроле", - подытожил глава региона.

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# Александр Моор , прием граждан

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