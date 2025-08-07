  • 7 августа 20257.08.2025четверг
Соревнования "Оранжевый мяч" в Тюменской области пройдут на шести площадках

Общество, 12:46 07 августа 2025

департамент спорта Тюменской области | Фото: департамент спорта Тюменской области

Всероссийские массовые соревнования по баскетболу "Оранжевый мяч" пройдут в муниципалитетах Тюменской области 9 августа. Его участниками станут порядка двух тысяч спортсменов, которые вступят в борьбу за звание лучших сразу на шести площадках.

Как сообщили в региональном департаменте спорта, в Тюмени состязания состоятся в центре уличного баскетбола (ул. В. Гнаровской, 1), в Тобольске – в СОШ №18 (9 микрорайон, стр.12), в Ишиме – на стадионе "Центральный" (ул. М. Горького, 22), в Ялуторовске – в спортивной школе (ул. Кармелюка, 13), в Заводоуковском округе – в СОШ №2 (ул. Заводская, 16), в Тюменском районе – в поселке Боровский на ул. Трактовая, 2а.

На площадки выйдут баскетболисты старше 12 лет. Награды разыграют в восьми возрастных категориях. Игры пройдут в формате 3х3. В Тюмени сыграют 700 спортсменов, в Тюменском районе – 600, в Тобольске – 300, в Ишиме – 200, в Ялуторовске и Заводоуковском МО — по 100. Старт в 11 часов.

# баскетбол , День физкультурника , Оранжевый мяч

