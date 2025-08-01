  • 15 августа 202515.08.2025пятница
Общая протяженность новой развязки на Московском тракте составляет 7 км

Экономика, 18:08 15 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общая протяжённость строящейся развязки на Московском тракте в Тюмени составляет почти 7 км. Ее сдадут в эксплуатацию раньше контрактных сроков, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Уже завершено возведение земельного полотна пяти съездов, построено 3 из 4 подпорных стен. И ведутся работы по устройству первого и второго слоя дорожного покрытия. По проекту срок сдачи в эксплуатацию - ноябрь 2026 года. Но поедем по новой развязке вероятно уже до конца 2025 года. На будущий год останутся работы по благоустройству", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что всего у новой развязки будет восемь съездов.

видео: t.me/gus72to

В Тюменской области за 2025 год отремонтируют 440 км дорог, часть из них по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

