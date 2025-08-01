На ЗапСибНефтехиме ближайшие три дня будет интенсивное горение факела

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интенсивное горение факела будет наблюдаться 18, 19 и 20 августа на производстве полипропилена на площадке ЗапСибНефтехима. Следить за состоянием атмосферного воздуха можно на сайте.

"В связи с проведением плановых ремонтных работ на "ЗапСибНефтехиме" в течение трех дней, начиная с 18 августа, могут наблюдаться краткосрочные изменения интенсивности режима работы факельных установок по площадке ТСЦ ППХОС и ГП", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Вывод избытков углеводородного сырья на факел является штатным инструментом обеспечения безопасности, предусмотрен технологическим регламентом и не наносит вред окружающей среде.