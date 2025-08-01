  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
  • USD80,0224
    EUR93,7094
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер западный

На ЗапСибНефтехиме ближайшие три дня будет интенсивное горение факела

Экономика, 09:20 18 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Интенсивное горение факела будет наблюдаться 18, 19 и 20 августа на производстве полипропилена на площадке ЗапСибНефтехима. Следить за состоянием атмосферного воздуха можно на сайте.

"В связи с проведением плановых ремонтных работ на "ЗапСибНефтехиме" в течение трех дней, начиная с 18 августа, могут наблюдаться краткосрочные изменения интенсивности режима работы факельных установок по площадке ТСЦ ППХОС и ГП", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Вывод избытков углеводородного сырья на факел является штатным инструментом обеспечения безопасности, предусмотрен технологическим регламентом и не наносит вред окружающей среде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЗапСибНефтехим

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:20 18.08.2025На ЗапСибНефтехиме ближайшие три дня будет интенсивное горение факела
08:14 18.08.2025В Тюмени пройдут Дни подрядчика для строительных компаний
09:49 17.08.2025В Тюменской области готовы взять на работу более 200 инженеров
17:03 16.08.2025На тюменском заводе вместо газовой и плазменной резки будут применять лазер

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора