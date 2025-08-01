В Тюменской области произошел сход с путей локомотива и вагона

| Фото: Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Головной локомотив и первая колёсная пара следующего вагона сошли с железной дороги в Тюменской области 18 августа, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Происшествие произошло при проведении маневровых работ на угольной горке ст. Ишим. Никто не пострадал, событие не повлияло на движение поездов, ущерба окружающей среде нет.

Транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.