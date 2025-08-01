  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
  • USD80,0224
    EUR93,7094
  • В Тюмени 13..15 С 3 м/с ветер западный

В Тюменской области произошел сход с путей локомотива и вагона

Происшествия, 10:15 18 августа 2025

Уральская транспортная прокуратура | Фото: Уральская транспортная прокуратура

Головной локомотив и первая колёсная пара следующего вагона сошли с железной дороги в Тюменской области 18 августа, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Происшествие произошло при проведении маневровых работ на угольной горке ст. Ишим. Никто не пострадал, событие не повлияло на движение поездов, ущерба окружающей среде нет.

Транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# железная дорога , поезда , транспортная прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:21 18.08.2025В Тюменской области задержали наркокурьера, везшего партию в Иркутск
10:37 18.08.2025В аэропорту Тюмени самолет выкатился за пределы посадочной полосы
10:15 18.08.2025В Тюменской области произошел сход с путей локомотива и вагона
17:57 16.08.2025Полиция задержала тюменку за кражу продуктов из магазина

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора