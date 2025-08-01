На строящихся очистных сооружениях в Юргинском округе залили фундамент

| Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Фундамент под блоки биологической очистки залили на строящихся канализационных очистных сооружениях в Юргинском округе. Для этого использовали 208 куб. м раствора, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Блоки биологической очистки будут полимерными и герметичными, это позволит избежать коррозии и распространение неприятных запахов. Залит фундамент аккумулирующего резервуара, куда будут поступать стоки из сети и сливной станции.

Напомним, контракт на строительство КОС в Юргинском округе подписан в июне 2025 г. Возведение объекта контролируют специалисты дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области. Введут объект в эксплуатацию в конце 2026 г.

Проектная производительность новых очистных сооружений 1 тыс. 754 куб. м в сутки. Это полностью перекроет растущую потребность по очистке стоков округа.