  • 18 августа 202518.08.2025понедельник
  • USD80,0224
    EUR93,7094
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер западный

На строящихся очистных сооружениях в Юргинском округе залили фундамент

Экономика, 17:02 18 августа 2025

департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области | Фото: департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области

Фундамент под блоки биологической очистки залили на строящихся канализационных очистных сооружениях в Юргинском округе. Для этого использовали 208 куб. м раствора, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.

Блоки биологической очистки будут полимерными и герметичными, это позволит избежать коррозии и распространение неприятных запахов. Залит фундамент аккумулирующего резервуара, куда будут поступать стоки из сети и сливной станции.

Напомним, контракт на строительство КОС в Юргинском округе подписан в июне 2025 г. Возведение объекта контролируют специалисты дирекции коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области. Введут объект в эксплуатацию в конце 2026 г.

Проектная производительность новых очистных сооружений 1 тыс. 754 куб. м в сутки. Это полностью перекроет растущую потребность по очистке стоков округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , очистные сооружения , строительство , Юргинский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:02 18.08.2025На строящихся очистных сооружениях в Юргинском округе залили фундамент
15:57 18.08.2025Время на переналадку оборудования сократят на птицефабрике под Тюменью
14:51 18.08.2025Средний срок POS-кредитов в Тюменской области сократился на 2 %
14:02 18.08.2025В Тюмени в июле число сделок с квартирами в новостройках увеличилось на 29%

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора