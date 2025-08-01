Предприниматели Тюменской области за полгода оформили кредитов на 134 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

134 млрд рублей составляет общая сумма кредитов, которые оформили предприниматели Тюменской области за шесть месяцев 2025 г. Это на 21% больше, чем годом ранее. Рост кредитной активности объясняется реализацией проектов в области жилищного строительства, сообщает региональное отделение Банка России.

Заемщики Югры оформили займов на 27 млрд рублей, Ямала – на 12 млрд рублей. В автономных округах объем выданных кредитов снизился на 43 % и 18 % соответственно.

Совокупная задолженность малых и средних предприятий Тюменского региона увеличилась за год на 19 % и превысила 372 млрд рублей.

"Доля просроченной задолженности по кредитам МСП в общей сумме кредитов продолжает оставаться на низком уровне. Чтобы не допустить просрочки платежей, предприятия реструктурируют кредиты по собственным программам банков. Кроме того, с 1 октября вступит в силу закон, согласно которому предприниматели и самозанятые смогут оформить кредитные каникулы, если им требуется передышка в обслуживании кредита, вне зависимости от того, снизилась их выручка или нет", – рассказала заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.

Каникулы разрешат оформить и по тем договорам, которые были заключены до принятия закона, но не ранее 1 марта 2024 г.