Предприниматели Тюменской области за полгода оформили кредитов на 134 млрд рублей
134 млрд рублей составляет общая сумма кредитов, которые оформили предприниматели Тюменской области за шесть месяцев 2025 г. Это на 21% больше, чем годом ранее. Рост кредитной активности объясняется реализацией проектов в области жилищного строительства, сообщает региональное отделение Банка России.
Заемщики Югры оформили займов на 27 млрд рублей, Ямала – на 12 млрд рублей. В автономных округах объем выданных кредитов снизился на 43 % и 18 % соответственно.
Совокупная задолженность малых и средних предприятий Тюменского региона увеличилась за год на 19 % и превысила 372 млрд рублей.
"Доля просроченной задолженности по кредитам МСП в общей сумме кредитов продолжает оставаться на низком уровне. Чтобы не допустить просрочки платежей, предприятия реструктурируют кредиты по собственным программам банков. Кроме того, с 1 октября вступит в силу закон, согласно которому предприниматели и самозанятые смогут оформить кредитные каникулы, если им требуется передышка в обслуживании кредита, вне зависимости от того, снизилась их выручка или нет", – рассказала заместитель управляющего отделением Банка России по Тюменской области Ольга Патрактинова.
Каникулы разрешат оформить и по тем договорам, которые были заключены до принятия закона, но не ранее 1 марта 2024 г.