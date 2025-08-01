Тюменские депутаты проконтролировали ремонт школ и детских садов

Подготовку школ и детских садов к новому учебному году проконтролировали депутаты Тюменской городской думы. Больше 12% наказов жителей депутатам касаются именно социальных объектов, в том числе, образовательных. Такие объекты народные избранники ежегодно посещают в конце лета.

В школе №17 необходимо устранить трещины на фасаде, а также отремонтировать кровлю, восстановить отмостки и усилить гидроизоляцию. На момент визита депутатов Есенгалия Ибраева, Павла Девайкина, Андрея Голоуса и Екатерины Вешкурцевой техническая готовность составляла более 20%. Однако подрядчик пообещал соблюсти сроки. Этот объект остаётся на особом контроле народных избранников.

Капитальный ремонт идёт в детском саду №42. Дошкольное учреждение находится в округе депутата Дмитрия Антипова. На объекте полностью завершён демонтаж оборудования внутри помещения, заменена кровля, ведутся штукатурные работы. До его завершения также намечено благоустройство прилегающей территории и замена ограждения.

"Срок сдачи — сентябрь 2026 года. Дети и педагоги из садика переведены в другие учреждения, но заведующая сообщила, что тюменцы о таких изменениях отзываются положительно: люди понимают, что это необходимые меры, которые позволят получить новый и современный детсад", — рассказала председатель гордумы Светлана Иванова.

Вместе с Александром Соловьевым Светлана Иванова побывала также в новом детсаду на ул. Вьюжной. Этот панельный детсад — пятый, построенный в Тюмени по типовому проекту "ЖБИ-3". Он рассчитан на 317 детей, но может вместить 350 воспитанников.

Помещение с высокими потолками и просторными окнами разделено на групповые ячейки. В каждой от 15 до 24 детей, в зависимости от возраста. На первом этаже расположатся четыре группы с отдельными входами, три из них — для яслей.

В пищеблоке ждёт установки новое современное оборудование. Сейчас в активной стадии внутренние работы. Благоустройство двора вышло на финишную прямую: оборудована спортплощадка, установлены игровые домики и горки, уложен газон.

По совету столичных архитекторов подрядчик решил добавить цветные элементы в покрытие кровли, чтобы дети, которые будут смотреть на садик из окон многоэтажек, видели не серый прямоугольник, а яркие цвета.

Обустройство территории школы №72 началось в первых числах июля. За месяц подрядчик завершил асфальтирование дорожек, заменил входные группы аварийных выходов, демонтировал старые спортсооружения на спортивной площадке и начал установку новых.

Уже к концу августа у жителей Войновки появится новая точка притяжения, которая порадует всех поклонников здорового образа жизни. Но в первую очередь все это создается для учеников, которые получат замечательный спортивный объект.

"Следует отметить, что сейчас в рамках партийного проекта особое внимание уделяется объектам образования, их благоустройству и капитальному ремонту. Радует, что подрядная организация ответственно относится к процессу", - подчеркнул депутат Владимир Долгих, в избирательном округе которого находится школа.

Депутаты Дмитрий Ошурков, Иван Романчук вместе с председателем городской думы побывали в школе № 22 по ул. Садовой, где в настоящее время идёт капитальный ремонт здания и благоустройство территории. Сейчас школа существенно преобразилась, в ней появились комфортные помещения, стадион обрёл современный вид и обустроен разными спортивными локациями.

"На момент нашего выезда техническая готовность объекта составляла уже 94 %. Работы ведутся в рамках регионального проекта по модернизации школьных систем образования с привлечением средств федерального бюджета", — подчеркнула Светлана Иванова.

Николай Ступников