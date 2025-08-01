  • 26 августа 202526.08.2025вторник
  • USD80,6842
    EUR94,4622
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер юго-восточный

Глава Тобольска стал наставником проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

Общество, 12:36 26 августа 2025

из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

Глава Тобольска Петр Вагин стал наставником проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Он встретился с участником образовательной программы, ветераном СВО Александром Бортником. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.

"Испытал гордость за то, что среди достойнейших участников этого важного проекта есть наш земляк, тоболяк. Александр – настоящий герой. В первые месяцы специальной военной операции он добровольцем встал на защиту Родины. Его боевой путь был непростым, отмечен мужеством и самоотверженностью. Тяжелое ранение – это суровое испытание, но Александр не сломался. Он награжден медалью "За отвагу" и, что особенно ценно, сохранил в себе веру и стремление служить Отчизне", - уточнил Петр Вагин.

Глава также отметил, что проект, инициированный губернатором Тюменской области Александром Моором, является уникальной возможностью для ветеранов и участников СВО. Это шанс трансформировать свой боевой опыт в управленческие навыки, принести пользу региону и всей стране. Участники уже приступили к обучению, их ждет насыщенная программа.

Отметим, накануне губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками проекта "Боевой кадровый резерв". Вместе с ветеранами боевых действий он подвел итоги первого модуля программы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , ветераны СВО , обучение , Петр Вагин

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:20 26.08.2025В Тобольске для участия в выборах зарегистрировано 79 тыс. 178 избирателей
12:58 26.08.2025Новый предмет и меньше контрольных ждут тюменских школьников с 1 сентября
12:36 26.08.2025Глава Тобольска стал наставником проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"
12:14 26.08.2025 14 тыс. первоклассников сядут за парты 1 сентября в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора