Глава Тобольска стал наставником проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области"

| Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина | Фото: из Telegram-канала главы Тобольска Петра Вагина

Глава Тобольска Петр Вагин стал наставником проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Он встретился с участником образовательной программы, ветераном СВО Александром Бортником. Об этом глава города рассказал в своем Telegram-канале.

"Испытал гордость за то, что среди достойнейших участников этого важного проекта есть наш земляк, тоболяк. Александр – настоящий герой. В первые месяцы специальной военной операции он добровольцем встал на защиту Родины. Его боевой путь был непростым, отмечен мужеством и самоотверженностью. Тяжелое ранение – это суровое испытание, но Александр не сломался. Он награжден медалью "За отвагу" и, что особенно ценно, сохранил в себе веру и стремление служить Отчизне", - уточнил Петр Вагин.

Глава также отметил, что проект, инициированный губернатором Тюменской области Александром Моором, является уникальной возможностью для ветеранов и участников СВО. Это шанс трансформировать свой боевой опыт в управленческие навыки, принести пользу региону и всей стране. Участники уже приступили к обучению, их ждет насыщенная программа.

Отметим, накануне губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с участниками проекта "Боевой кадровый резерв". Вместе с ветеранами боевых действий он подвел итоги первого модуля программы.