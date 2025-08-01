Тюменский производитель деловой одежды зарегистрировался в системе "Честный знак"

| Фото: Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Производитель деловой одежды компания "Престиж ТМ" зарегистрировалась в системе "Честный знак". Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"С учетом опыта 2,5 месяцев могу сказать, что вроде бы и несложно, но очень много было шагов изначально неправильных, которые пришлось исправлять долго. Замечательно, что в Тюмени есть представительство "Честного знака". Его сотрудники могут "взять за руку" и провести по всем этапам, важно записывать всё. Мне очень помогли", - отметила директор ООО "Престиж ТМ" и руководитель комитета по развитию легкой промышленности региональной ТПП Вера Плотникова.

Отметим, что коллекцию тюменская компания представила в концепт-сторе "Смыслы" ЦУМа. Одежду создали в собственном цехе, коллектив разрабатывает стильные образы для современных женщин, учитывая разные задачи и потребности.

Напомним, центр поддержки системы "Честный знак" открыли в технопарке. Тюменская область стала пилотным регионом по внедрению данной меры поддержки малому и среднему бизнесу.