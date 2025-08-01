Миллениалы выбирают избинг: тюменцы едут в малые города

Летом 2025 года жители Тюменской области всё чаще стали отдавать предпочтение спокойному и экологичному отдыху вдали от популярных туристических центров. В качестве мест, где можно замедлиться и побыть в уединении, отдыхающие выбирают деревенские избы, глэмпинги и экоотели. Как следует из совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов Островок, число бронирований в малых городах увеличилось примерно на 7-15 %. При этом специалисты оператора отмечают рост популярности избинга — размещения в домах в традиционном русском стиле.

По данным аналитиков, с начала года заметно увеличился спрос на путешествия по малым городам страны с богатым историко-культурным наследием. Например, число бронирований в Рыбинске выросло более чем на треть относительно прошлого года, в Переславле-Залесском и Ростове Великом — на 15 %, в Пскове и Кисловодске — на 10 %, в Суздале, Костроме, Выборге и Великом Новгороде — на 7 %, а в Сергиевом Посаде — на 5 %.

"Мы видим повышенный интерес туристов к путешествиям по направлениям, где сохраняется историческая и культурная самобытность, а ритм жизни задает более спокойный темп. Одновременно с этим в малых городах активно развивается туристическая инфраструктура в русском стиле: путешественники могут забронировать отреставрированные избы, старинные терема или дизайн-отели, вдохновленные национальным колоритом. Такие поездки становятся возможностью глубже познакомиться с культурой русской провинции: изучить местные традиции, посетить музеи и культурные центры, поучаствовать в ремесленных мастер-классах", — отметила управляющий директор сервиса Островок Дарья Кочеткова.

Эксперты отмечают, что избинг стал одним из главных трендов сезона: летом 2025 года трафик на сайты с предложениями такого формата проживания вырос в целом по стране на 23 % по сравнению с июнем-августом 2024-го. В Тюменской области рост составил 10 %. Наибольший интерес к "тихому туризму" проявляют жители региона в возрасте от 35 до 44 лет, на них приходится 48 % пользователей ресурсов. Далее следуют туристы 25-34 лет (18 %) и 45-54 лет (17 %). Меньше всего таким досугом увлекаются поколение до 25 лет, доля которых в сумме составила 6 %.

Отдых в русском стиле чаще всего выбирают женщины — их доля составляет 54 % от всех интересующихся таким форматом путешествий, а на мужчин приходится 46 % данных.