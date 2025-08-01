  • 27 августа 202527.08.2025среда
20 тюков соломы горели на автодороге Заводоуковск – Упорово

Происшествия, 12:48 27 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20 тюков соломы загорелись на 11-м километре автодороги Заводоуковск – Упорово 26 августа, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Огонь перекинулся на два тракторных прицепа. Пожар ликвидирован на общей площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет.

Из-за короткого замыкания в этот день произошло возгорание в жилом доме мансардного типа в селе Лесное Юргинского округа, в квартире дома в городе Тюмени на ул. Червишевский тракт, в хозяйственной постройке в тюменском СО "Локомотив". Пожары ликвидированы.

За минувшие сутки в Тюменской области зафиксировано шесть техногенных пожаров, спасены шесть человек, из них один ребёнок, эвакуированы восемь человек.

