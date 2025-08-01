Котельные Сладковского округа готовы к зиме на 95 %

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Котельные Сладковского округа на 95 % готовы к зимнему сезону. Об этом сообщил глава муниципалитета Александр Иванов в своих соцсетях.

Продолжаются работы по замене газовых котлов."Сегодня подрядчик приступил к выполнению работ по замене котлов в школьной котельной в д. Новоандреевка. На объекте начаты работы по демонтажу старых котлов и устройство фундамента под дымовую трубу", - рассказал он.

Иванов уточнил, что перед подрядчиками и управляющими компаниями стоит задача довести показатель готовности до наступления отопительного периода до 100 %.