  • 27 августа 202527.08.2025среда
  • USD80,5268
    EUR93,3684
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер юго-восточный

373 куста опийного мака вырастил житель Вагайского района на картофельном поле

Происшествия, 17:23 27 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

373 куста опийного мака, выращенного на картофельном поле, изъяла полиция у жителя Вагайского района. Возбуждено уголовное дело, сообщает Тобольский отдел МВД России.

В ходе оперативной работы в одной из деревень сотрудники уголовного розыска выявили факт незаконного культивирования растения, содержащего наркотик.

Экспертиза установила, что изъятые растения содержат опий. 45-летний мужчина признал вину и пояснил, что выращивал мак для изготовления наркотика.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Вагайский район , наркотики , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:23 27.08.2025373 куста опийного мака вырастил житель Вагайского района на картофельном поле
13:54 27.08.2025Тюменцев ждёт суд за нападение на врача в ОКБ № 2
12:48 27.08.202520 тюков соломы горели на автодороге Заводоуковск – Упорово
10:58 27.08.2025Пожар в частном доме потушили в деревне Уватского округа

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора