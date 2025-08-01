373 куста опийного мака вырастил житель Вагайского района на картофельном поле
373 куста опийного мака, выращенного на картофельном поле, изъяла полиция у жителя Вагайского района. Возбуждено уголовное дело, сообщает Тобольский отдел МВД России.
В ходе оперативной работы в одной из деревень сотрудники уголовного розыска выявили факт незаконного культивирования растения, содержащего наркотик.
Экспертиза установила, что изъятые растения содержат опий. 45-летний мужчина признал вину и пояснил, что выращивал мак для изготовления наркотика.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.