500 тюков сена сгорели из-за ночной грозы в Голышмановском округе

Происшествия, 11:19 28 августа 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

500 тюков сена cгорели из-за удара молнии в с. Медведево Голышмановского муниципального округа ночью 28 августа, сообщает МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о пожаре поступило в первом часу ночи. На месте работали два пожарных расчета. В результате происшествия никто не пострадал.

