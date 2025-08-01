Тюменские застройщики подали 6,5 тысяч заявлений на регистрацию "долевок"

6 тыс. 524 заявления о регистрации прав участников долевого строительства подали застройщики Тюменской области за семь месяцев. Об этом сообщает региональное управление Росреестра.

Такая возможность появилась с 1 марта 2025 г. Застройщик должен передать объект долевого строительства его участникам и осуществить государственный кадастровый учет. В течение 30 дней после этого стройкомпания должна направить в Росреестр заявления и документы для госрегистрации права собственности участника долевого строительства в электронной форме.

Документооборот в электронной форме сокращает время прохождения процедур. Средний фактический срок государственной регистрации прав в таком формате составляет один рабочий день.