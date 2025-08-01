860 наборов для первоклассников подготовили в рамках акции "Собери ребёнка в школу"

860 наборов для первоклассников подготовили в рамках акции "Собери ребёнка в школу" в Тюменской области. Заявки продолжают поступать. 530 рюкзаков отправятся в подшефный Краснодон.

Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Мотор.

“В Тюменской области акция "Собери ребёнка в школу" стала доброй традицией. Мы проводим ее вместе с командой "Единой России", "Молодой Гвардии" и волонтёрами. Совсем скоро 1 Сентября. Хочется, чтобы каждый ребёнок встретил этот день с радостью”, - сказал Александр Моор.

Детям из шести тюменских семей наборы глава региона вручил лично. Их папы сейчас защищают нашу Родину на специальной военной операции.

Губернатор пожелал ребятам успешной учебы и новых друзей, а семьям – счастья, благополучия и скорейшего возвращения пап и мужей домой с победой.