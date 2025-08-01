  • 29 августа 202529.08.2025пятница
Анна Салеева назначена заместителем председателя Уральского банка Сбербанка

Экономика, 17:10 29 августа 2025

Заместителем председателя Уральского банка Сбербанка назначена Анна Салеева, она будет курировать блок "Корпоративно-инвестиционный бизнес" в Уральском федеральном округе и Республике Башкортостан.

Анна Салеева окончила Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева. Начала карьеру в Сбербанке в 2006 году в качестве инспектора отдела кредитования юридических лиц Мордовского отделения, с 2020 по 2022 год возглавляла Мордовское отделение, с 2022-го — Пермское. Награждена благодарственным письмом губернатора Пермского края за вклад в развитие банковского дела и многолетний добросовестный труд, почетной грамотой Республики Мордовия за большой вклад в развитие банковской системы, почетной грамотой министерства экономического развития и инвестиций Пермского края за содействие в развитии инвестиционной деятельности.

Под руководством Анны Салеевой региональные отделения Сбера успешно реализовывали инфраструктурные проекты, среди них строительство школ и спортивной арены в Пермском крае, открытие социокультурных пространств.

Пётр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка: "Анна Салеева зарекомендовала себя как профессиональный и инициативный менеджер, способный эффективно решать поставленные задачи и успешно справляться с новыми вызовами. Убеждён, что её опыт, знания, идеи станут весомым вкладом в достижение наших общих стратегических целей".

Анна Салеева, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: "На Урале сильная промышленная база, здесь работают над амбициозными проектами, которые требуют современных технологических и финансовых решений. Важно, чтобы Сбер не только сопровождал бизнес, но и был партнёром: от внедрения инноваций до развития городской инфраструктуры. Вместе с командой и клиентами мы продолжим создавать фундамент для устойчивого развития регионов".

Александр Нуйкин, который ранее занимал должность заместителя председателя Уральского банка, продолжил карьеру в Сбербанке в качестве управляющего Красноярским отделением.

