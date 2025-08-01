Тюменский художник показал город XIX века через технику сухой иглы

Более 30 работ представили на открытии новой персональной выставки "Диалог с городом", которая начала работу 29 августа в музее-усадьбе Колокольниковых. Зрители могут увидеть полотна члена Союза художников России, известного тюменского мастера Ивана Станкова. За каждой картиной стоит удивительная история творческого пути мастера.

"Я уже достаточно взрослый художник, через два года будет 50 лет, как я пишу. И мой творческий путь тесно связан с этим музеем. Все началось с первых заказов, когда я только начинал свой путь в искусстве", - объяснил автор в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Экспозиция переносит посетителей в атмосферу центральных улиц Тюмени XIX–XX веков. Каждая картина – это не просто изображение архитектурных памятников, а настоящий диалог между художником и городом, где каждая деталь пропитана любовью к родному краю.

В своих работах художник представил три раздела: ранние рисунки начала 2000-х, исторические зарисовки в новом материале и "Тюменский калейдоскоп" — небольшие пастельные этюды, каждый из которых словно хранит частичку городской души.

"У меня есть особенность – я часто начинаю новые серии работ, не закончив предыдущие. В моих архивах накопилось множество незаконченных работ, а время поджимает, но подводить итоги еще рано", - поделился Иван Станков.

Часть полотен выполнена в технике сухой иглы. "Это особый вид графики на металле. Мы работаем на меди, цинке или алюминии. Специальной иглой создаем рисунок, и металл как бы вспучивается, создавая уникальные фактурные эффекты. Затем наносится краска, затирается, и получается неповторимый результат".

Говоря о своем творчестве, художник отмечает: "Когда я работаю со студентами, они часто выбирают современные темы для своих работ. Но мое сердце всегда тянется к историческому облику города. Волей-неволей становишься соучастником процесса его становления".

На открытии выставки посетители смогли не только увидеть работы художника, но и погрузиться в атмосферу его творческого процесса. "Я надеюсь, что мои работы помогут сохранить память о том, какой была наша Тюмень в прежние времена", — поделился автор.

Говоря о своем творческом методе, художник добавляет: "В моих работах нет случайных штрихов — каждый элемент наполнен смыслом и любовью к родному городу".

Выставка будет работать до 7 декабря, приглашая всех желающих погрузиться в атмосферу старинной Тюмени через призму таланта современного художника.

Инна Кондрашкина