Новые правила изъятия земельных участков вступят в силу с 1 сентября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые правила, которые могут привести к изъятию земельных участков, используемых не по назначению, вступят в силу 1 сентября. Соответствующее постановление разработано правительством РФ, сообщает сетевое издание "Om1.ru".

Основной целью этих изменений является борьба с заброшенными участками и возвращение их в экономический оборот, а также улучшение ситуации в садоводческих товариществах.

В частности, если участок зарос сорняками на более чем 50 % своей площади, и растения высотой более 1 метра не являются частью благоустройства или озеленения, это будет считаться нарушением. Заросшие участки, не поддерживаемые в должном состоянии, могут быть признаны заброшенными.

Для участков, предназначенных для строительства (кроме ИЖС), признаком неиспользования будет отсутствие построенного и оформленного здания или сооружения в течение 5 лет с момента оформления прав на участок. Однако, если срок может быть иным, например, указанный в разрешении на строительство или решении о комплексном развитии территории, это будет учитываться.

Для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) срок для строительства жилого дома и регистрации права на него увеличен до 7 лет. Если в указанный срок не было осуществлено строительство, участок может быть признан неиспользуемым.

Также среди признаков - неудовлетворительное состояние зданий и сооружений и захламление участков.

"Государством преследуется цель — вернуть собственников на свою землю, сократить количество заброшенных участков, от которых испытывают неудобства соседи, и в целом — ввести неиспользуемые земельные ресурсы в экономический оборот страны", — отметил руководитель Управления Росреестра по Омской области Сергей Чаплин.

Эти меры помогут собственникам земельных участков более чётко понимать, что можно и что нельзя допускать на своих участках, а также принять своевременные меры для предотвращения нарушения законодательства.