Фестиваль "Чудотворцы" пройдет в Увате в сентябре

Фестиваль "Чудотворцы" пройдет в биатлонном центре имени Александра Тихонова Увата с 4 по 10 сентября. За шесть дней мастера со всей страны создадут произведения деревянной парковой скульптуры, сообщает администрация округа.

"Событие по традиции проводится раз в два года и уже стало визитной карточкой муниципалитета. В этот раз мастера создадут уникальные скульптуры, которые станут частью новой туристической тропы, проходящей по территории биатлонного центра. Каждый новый фестиваль имеет свою особенность. Если два года назад мастера создавали деревянные скульптуры для 12 сельских поселений, то сейчас посредством своего искусства "расскажут" истории и легенды района, превращая маршрут в культурную экспозицию для гостей и жителей", - рассказал глава Уватского округа Вячеслав Елизаров.

Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы и понаблюдать за процессом создания деревянных арт-объектов участниками из разных уголков России. Свое искусство на суд зрителей представят мастера из Тобольска, Новосибирска, Тюмени, Белгорода, Луганска, Ирбита, Пензы, Мордовии, Увата, Барнаула и Удмуртии.