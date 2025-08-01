  • 31 августа 202531.08.2025воскресенье
  • USD80,3316
    EUR94,0479
  • В Тюмени 15..17 С 3 м/с ветер юго-западный

Фестиваль "Чудотворцы" пройдет в Увате в сентябре

Экономика, 15:46 31 августа 2025

из Telegram-канала главы Уватского округа Вячеслава Елизарова | Фото: из Telegram-канала главы Уватского округа Вячеслава Елизарова

Фестиваль "Чудотворцы" пройдет в биатлонном центре имени Александра Тихонова Увата с 4 по 10 сентября. За шесть дней мастера со всей страны создадут произведения деревянной парковой скульптуры, сообщает администрация округа.

"Событие по традиции проводится раз в два года и уже стало визитной карточкой муниципалитета. В этот раз мастера создадут уникальные скульптуры, которые станут частью новой туристической тропы, проходящей по территории биатлонного центра. Каждый новый фестиваль имеет свою особенность. Если два года назад мастера создавали деревянные скульптуры для 12 сельских поселений, то сейчас посредством своего искусства "расскажут" истории и легенды района, превращая маршрут в культурную экспозицию для гостей и жителей", - рассказал глава Уватского округа Вячеслав Елизаров.

Гости фестиваля смогут посетить мастер-классы и понаблюдать за процессом создания деревянных арт-объектов участниками из разных уголков России. Свое искусство на суд зрителей представят мастера из Тобольска, Новосибирска, Тюмени, Белгорода, Луганска, Ирбита, Пензы, Мордовии, Увата, Барнаула и Удмуртии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# парковая скульптура , Уватский район , фестиваль

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:46 31.08.2025Фестиваль "Чудотворцы" пройдет в Увате в сентябре
11:49 31.08.2025Оборот розничной торговли в Тюменской области превысил 914,6 млрд рублей
08:52 31.08.2025В медучреждениях Тюменской области готовы принять почти 1,3 тысячи специалистов
19:46 29.08.2025Новые правила изъятия земельных участков вступят в силу с 1 сентября

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора