  • 2 сентября 20252.09.2025вторник
  • В Тюмени 7..9 С 1 м/с ветер северо-западный

В Сладково для инвесторов подготовили 2 тысячи 180 кв. метров земли

Экономика, 19:37 01 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Земельный участок площадью почти 2 тыс. 180 кв. метров с разрешённым видом использования под объекты производственных помещений предлагают для старта бизнеса в Сладковском районе. Преимущество локации - участок находится на границе населенного пункта.

По информации инвестиционного агентства Тюменской области, вся необходимая инфраструктура имеется: асфальтированная дорога в 50 метрах, электричество (ВЛ 10кВ) всего в 100 метрах, централизованное водоснабжение в 50 метрах, газоснабжение в 100 метрах.

Подробней - на инвестиционной карте.

Вопросы по участию можно задать в администрации Сладковского муниципального округа (с. Сладково, ул. Ленина, 59, каб. 44, начальник отдела экономики, прогнозирования и инвестиций, инвестиционный уполномоченный Сладковского района Елена Гордон), по телефонам 8(34555) 23-5-24 (доб. 1), +7-902-815-95-60, по эл. почте: sladkovo_econ@obl72.ru GordonEV@prto.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвестиционное агентство Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:37 01.09.2025В Сладково для инвесторов подготовили 2 тысячи 180 кв. метров земли
16:48 01.09.2025В Тюмени продается самая большая квартира в Уральском федеральном округе
15:20 01.09.2025Предприятия малого и среднего бизнеса подключат к электросетям без бумажного договора
12:24 01.09.2025В Тюмени более 27 км дорог восстановили методом фрезерования

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора