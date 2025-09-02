В Сладково для инвесторов подготовили 2 тысячи 180 кв. метров земли

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Земельный участок площадью почти 2 тыс. 180 кв. метров с разрешённым видом использования под объекты производственных помещений предлагают для старта бизнеса в Сладковском районе. Преимущество локации - участок находится на границе населенного пункта.

По информации инвестиционного агентства Тюменской области, вся необходимая инфраструктура имеется: асфальтированная дорога в 50 метрах, электричество (ВЛ 10кВ) всего в 100 метрах, централизованное водоснабжение в 50 метрах, газоснабжение в 100 метрах.

Подробней - на инвестиционной карте.

Вопросы по участию можно задать в администрации Сладковского муниципального округа (с. Сладково, ул. Ленина, 59, каб. 44, начальник отдела экономики, прогнозирования и инвестиций, инвестиционный уполномоченный Сладковского района Елена Гордон), по телефонам 8(34555) 23-5-24 (доб. 1), +7-902-815-95-60, по эл. почте: sladkovo_econ@obl72.ru GordonEV@prto.ru.