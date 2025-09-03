В Тобольске новые тротуары появятся в микрорайоне Защитино

Устройство тротуаров в микрорайоне Менделеево у домов 11-17 и в микрорайоне Иртышский полностью выполнено. Программа благоустройства Тобольска близится к завершению, сообщил глава города Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"В Защитино по Уватскому тракту устройство тротуаров выполнили полностью, учли пожелание жителей, взяли дополнительные объёмы - построим тротуары внутри микрорайона, заходим на данный этап", - написал глава Тобольска.

Также ведется обустройство подходов к стадиону Тобол, тротуаров на улице Знаменского. На пересечении улицы и Рощинского специалисты отсыпают территорию сквера.