В Тюменской области отремонтировали 1963 крыши с начала региональной программы капремонта

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменкая линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменкая линия"

1 тыс. 963 крышу отремонтировали в Тюменской области со старта региональной программы капремонта. Одна из них находится в Тюмени на доме № 49 по ул. Елизарова. Плоскую кровлю обновили здесь впервые за более чем 30 лет. Подрядчик заверяет, что новая прослужит 50 лет.

"На этом доме мы отремонтировали фасадные группы, восстановили герметизацию швов, заменили окна в подъездах. А самая большая работа была проделана на этой крыше. Посмотрите, какой красивой она получилась. Мы убрали все, что было до этого, – демонтировали старую стяжку, сделали новую. Наши сотрудники проверили каждый шов, чтобы крыша не протекала", - рассказал операционный директор компании "ТСК" Форт" Виталий Бондареко.

Площадь кровли составляет более 1 тыс. 400 кв. м. Компания приступила к ремонту в начале мая. После финальных штрихов – покраски ограждения - ее готовы уже сдать заказчику раньше срока, который указан в контракте.

По словам Виталия Бонадаренко, с Фондом капитального ремонта Тюменской области компания сотрудничает очень плотно. Главной задачей подрядная организация видит качество работ и то, что бы ремонтом были довольны жители дома.

"Мы берем отзывы, пожелания и комментарии от старших по дому, управляющих компаний, жителей и учитываем это в работе. Дом 1992 года постройки и с этого времени здесь не было капитального ремонта крыши. Жители дома довольны. Наша кровля прослужит 50 лет. Отмечу, что входные группы в подъезды практически как в новостройках", - подчеркнул операционный директор.

До 150 отремонтированных конструктивных элементов сдадут подрядные организации в сентябре. А за год почти 900 конструктивов. По данным на сентябрь, принято из них около 400. В августе ударными темпами сделали до ста, а в сентябре по плану - 150.

"До "юбилейной" крыши еще надо отремонтировать 37 кровель в регионе. Это будет в сентябре или октябре. Поддерживать заданный высокий темп капремонтов помогает увеличение числа подрядных организаций. Департамент ЖКХ Тюменской области в этой части ведет активную работу. Реестр подрядных организаций пополняется практически каждые два месяца", - прокомментировал начальник отдела технического контроля Фонда капитального ремонта Тюменской области Антон Бытов.

По его оценке, увеличение количества подрядных организаций оздоравливает конкуренцию, что в итоге сказывается как на качестве работ, их темпе, так и на стоимости.

Оксана Корнеенкова