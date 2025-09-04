В Тюменской области средний срок гашения автокредита превысил шесть лет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть лет и пять дней составил средний срок гашения автокредита в Тюменской области, включая Ямал и Югру, за июль. Он стал одним из самых больших в стране. Займы жители юга региона и северных округов оформляли на покупку новых и подержанных машин.

Прирост за месяц составил 2,1 %. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

"С середины прошлого года и до начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека. Самое низкое его значение пришлось на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост. Похожие процессы были отмечены весной и в показателях выдачи и среднего размера автокредитов. В частности, ситуация с выдачей стабилизировалась, прежде всего, в связи с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей", - пояснил представитель НБКИ Алексей Волков.

В целом по России средний срок автокредитов составил 65,7 месяца, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2 %. Показатель растет третий месяц подряд.