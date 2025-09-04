  • 4 сентября 20254.09.2025четверг
  • В Тюмени 15..17 С 4 м/с ветер восточный

В Тюменской области средний срок гашения автокредита превысил шесть лет

Экономика, 17:01 04 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Шесть лет и пять дней составил средний срок гашения автокредита в Тюменской области, включая Ямал и Югру, за июль. Он стал одним из самых больших в стране. Займы жители юга региона и северных округов оформляли на покупку новых и подержанных машин.

Прирост за месяц составил 2,1 %. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

"С середины прошлого года и до начала 2025 года средний срок автокредитов снижался на фоне сокращения их выдачи и среднего чека. Самое низкое его значение пришлось на январь 2025 года, а затем последовали стабилизация и плавный восстановительный рост. Похожие процессы были отмечены весной и в показателях выдачи и среднего размера автокредитов. В частности, ситуация с выдачей стабилизировалась, прежде всего, в связи с некоторым удешевлением автокредитов за счет изменения структуры рынка в пользу более бюджетных машин, а также субсидированием ставок со стороны автопроизводителей", - пояснил представитель НБКИ Алексей Волков.

В целом по России средний срок автокредитов составил 65,7 месяца, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2 %. Показатель растет третий месяц подряд.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автокредитование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:01 04.09.2025В Тюменской области средний срок гашения автокредита превысил шесть лет
16:27 04.09.2025Эксперты Банка России отметили снижение экономической активности
16:05 04.09.2025Жители Тюменской области получили 65,3 млн рублей кешбэка за коммунальные платежи
15:32 04.09.2025Более 551 тыс. тонн зерновых собрали предприятия Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора