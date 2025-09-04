Данные о росте преступности мигрантов на 150% опровергли в полиции ХМАО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Информацию о росте преступности среди мигрантов более чем в полтора раза в первые семь месяцев 2025 года опровергли УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Ранее такие данные озвучил лидер партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" (СРЗП) Сергей Миронов, сообщает издание “Коммерсантъ”.

По данным пресс-службы югорской полиции, за первые восемь месяцев 2025 года число выявленных преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 51,4% и составило 427 дел. В УМВД пояснили, что увеличение этого показателя объясняется многоэпизодными уголовными делами — в одном таком деле может быть до 75 эпизодов преступления. При этом количество мигрантов, которые совершили преступления, снизилось на 22% — до 160 человек. Большинство таких дел (64%) связано с оборотом наркотиков. Их общее число составило 278.

Всего за восемь месяцев, по данным ведомства, приняли 248 решений об административном выдворении иностранных граждан. Выдворили 302 человека. Запретили въезд в Российскую Федерацию 1,3 тыс. иностранцам, 29 иностранных граждан или лиц без гражданства депортировали.