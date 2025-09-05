В поселке Уватского округа отремонтируют крышу на доме после пожара

Кровлю на многоквартирном доме, пострадавшего от пожара, начнут восстанавливать в п. Демьянка Уватского округа со следующей недели. Поручение отдал директор департамент ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев на совещании в режиме видео-конференц-связи.

"На совещании принято решение выполнить ремонт крыши дома в рамках региональной программы капитального ремонта, используя специальный режим вероятной чрезвычайной ситуации", - уточнили в департаменте ЖКХ Тюменской области.

Управляющая компания окажет содействие в предоставлении специализированной техники, определит площадку для размещения стройматериалов.