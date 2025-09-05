  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
В поселке Уватского округа отремонтируют крышу на доме после пожара

Экономика, 12:40 05 сентября 2025

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Кровлю на многоквартирном доме, пострадавшего от пожара, начнут восстанавливать в п. Демьянка Уватского округа со следующей недели. Поручение отдал директор департамент ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев на совещании в режиме видео-конференц-связи.

"На совещании принято решение выполнить ремонт крыши дома в рамках региональной программы капитального ремонта, используя специальный режим вероятной чрезвычайной ситуации", - уточнили в департаменте ЖКХ Тюменской области.

департамент ЖКХ Тюменской области | Фото: департамент ЖКХ Тюменской области

Управляющая компания окажет содействие в предоставлении специализированной техники, определит площадку для размещения стройматериалов.

# ЖКХ , капитальный ремонт , Семен Тегенцев , Уватский район

