Тюменская компания представит технологию термостабилизации грунтов на TNF
Технологию температурной стабилизации грунтов объектов Крайнего Севера представит ООО НПО "Фундаментстройаркос" из Тюмени на X Промышленно-энергетическом форуме TNF 15-18 сентября. Специальные системы поддержки температуры необходимы для сохранения различных объектов без деформации.
"Систему разрабатываем, исходя из состояния грунта и предназначения объекта, – гражданский или промышленный. Диаметр трубы постоянный – 33,7 миллиметра. Стальная труба – основа системы для охлаждения, а алюминиевая – для теплообменника. Система имеет надземную и подземную части. Опускаем на 35 или 100 метров в зависимости от трубы", - пояснил главный инженер ООО НПО "Фундаментстройаркос" Сергей Окунев.
Устанавливают системы температурной стабилизации грунтов в октябре, она работает до конца апреля, то есть на период зимних холодов. Работает установка автоматически: отключается с приходом тепла и заново включается зимой самостоятельно. Система работает на протяжении всего жизненного цикла объекта. Гарантийный срок - 50 лет.
Криогенные установки создают в 12 цехах предприятия от одного до трех месяцев. Производство замкнутого цикла. Алюминиевые трубы завозят из Красноярского края, стальные - с Урала.
НПО "Фундаментстройаркос" имеет шесть запатентованных разработок в области замораживания грунтов и девять – производственного оборудования и процессов.
Компания вступила в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер" в августе 2025 г. Систему термостабилизации грунтов представят на центральной экспозиции стенда кластера на TNF.
"Обсудили с командой предприятия, руководством возможность выхода на заказчиков. Провели предварительный анализ рынка, утвердили дорожную карту по выстраиванию эффективного взаимодействия. Применение их системы – прямой путь оптимизации затрат при обустройстве месторождений, капитальном строительстве. Проект может стать эффективней уже на старте", - пояснил директор по развитию Нефтегазового кластера Александр Васильев.
Компании, участники форума, представят разработки в павильоне ЭКСПО, выступят на сессиях техдней. Всего более 60 компаний готовы презентовать наработки нефтедобывающим, сервисным и научным отечественным и зарубежным предприятиям.
Подробная программа X Промышленно-энергетическом форуме TNF представлена на официальном сайте.
Анжела Лебедева