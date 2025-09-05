  • 5 сентября 20255.09.2025пятница
  • В Тюмени 19..21 С 2 м/с ветер восточный

Тюменская компания представит технологию термостабилизации грунтов на TNF

Экономика, 12:18 05 сентября 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Технологию температурной стабилизации грунтов объектов Крайнего Севера представит ООО НПО "Фундаментстройаркос" из Тюмени на X Промышленно-энергетическом форуме TNF 15-18 сентября. Специальные системы поддержки температуры необходимы для сохранения различных объектов без деформации.

"Систему разрабатываем, исходя из состояния грунта и предназначения объекта, – гражданский или промышленный. Диаметр трубы постоянный – 33,7 миллиметра. Стальная труба – основа системы для охлаждения, а алюминиевая – для теплообменника. Система имеет надземную и подземную части. Опускаем на 35 или 100 метров в зависимости от трубы", - пояснил главный инженер ООО НПО "Фундаментстройаркос" Сергей Окунев.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Устанавливают системы температурной стабилизации грунтов в октябре, она работает до конца апреля, то есть на период зимних холодов. Работает установка автоматически: отключается с приходом тепла и заново включается зимой самостоятельно. Система работает на протяжении всего жизненного цикла объекта. Гарантийный срок - 50 лет.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Криогенные установки создают в 12 цехах предприятия от одного до трех месяцев. Производство замкнутого цикла. Алюминиевые трубы завозят из Красноярского края, стальные - с Урала.

НПО "Фундаментстройаркос" имеет шесть запатентованных разработок в области замораживания грунтов и девять – производственного оборудования и процессов.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Компания вступила в Ассоциацию "Нефтегазовый кластер" в августе 2025 г. Систему термостабилизации грунтов представят на центральной экспозиции стенда кластера на TNF.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

"Обсудили с командой предприятия, руководством возможность выхода на заказчиков. Провели предварительный анализ рынка, утвердили дорожную карту по выстраиванию эффективного взаимодействия. Применение их системы – прямой путь оптимизации затрат при обустройстве месторождений, капитальном строительстве. Проект может стать эффективней уже на старте", - пояснил директор по развитию Нефтегазового кластера Александр Васильев.

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" ﻿

Компании, участники форума, представят разработки в павильоне ЭКСПО, выступят на сессиях техдней. Всего более 60 компаний готовы презентовать наработки нефтедобывающим, сервисным и научным отечественным и зарубежным предприятиям.

Подробная программа X Промышленно-энергетическом форуме TNF представлена на официальном сайте.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# нефтегазовый кластер , технологии , ТНФ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:40 05.09.2025В поселке Уватского округа отремонтируют крышу на доме после пожара
12:18 05.09.2025Тюменская компания представит технологию термостабилизации грунтов на TNF
09:43 05.09.2025Под Тюменью дорогу к СНТ капитально отремонтировали по нацпроекту
08:19 05.09.2025Станцию скорой помощи в Краснодоне тюменские строители сдадут к концу года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора