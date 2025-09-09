Аренда однокомнатных квартир в Тюмени за четыре месяца подорожала на 2 %

На 2 % - до 25,5 тыс. рублей подорожала долгосрочная аренда однокомнатных квартир в Тюмени с мая по сентябрь. При этом количество предложений снизилось на 34 %. Такие данные приводит "Домклик".

"Подорожание коснулось квартиры эконом- и комфорт-класса площадью от 20 до 40 квадратных метров. К причинам можно отнести общую инфляцию, дорогую рыночную ипотеку и сезонность", - уточняется в сообщении.

Среди лидеров по росту цен в других регионах стала Самара с приростом в плюс 20 %, Волгоград – 17 %, Воронеж – 15 %.

Вместе с тем самая дорогая аренда квартир такого формата в Москве – 63,5 тыс. рублей, Санкт-Петербурге – 47 тыс. рублей и Владивостоке – 45 тыс. рублей.