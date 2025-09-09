Более 828 млрд рублей составляет объем финансирования 30 инвестпроектов Уватского округа

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 828 млрд рублей составляет объем финансирования 30 инвестпроектов Уватского округа. Четыре бизнес-идеи находятся на стадии реализации, об этом сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Ключевые точки роста в поселках Туртас и Нагорный и села Уват изучают предприниматели Тюменской области. 9 сентября муниципалитет принимает бизнес-экскурсию.

"Такие туры демонстрируют практичность подхода для бизнеса: предприниматели получают возможность увидеть территорию своими глазами, лично оценить потенциал и принять взвешенные решения о вложении средств", - отметил генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов.

Власти Уватского округа представляют полный спектр инвестиционных решений: от участков под социальные и торговые объекты до идей в сфере туризма и придорожного сервиса.

"Мы уверены, что каждое новое партнёрство и каждый проект делают Уватский округ территорией роста и возможностей", - отметил заместитель главы администрации муниципального образования Эрих Элбакян.

Отметим, инвестиционный тур организовали Инвестиционное агентство Тюменской области и сообщество "Капитаны бизнеса".