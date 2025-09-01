Заявку Тюменской области на новый этап программы переселения из аварийного жилья одобрили

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Заявку Тюменской области на новый этап программы переселения из аварийного жилья одобрили в правительстве РФ. Регион и еще пять субъектов получат на эти цели суммарно 2,28 млрд рублей, сообщается на сайте правительства.

"Из аварийных домов площадью 52,6 тысяч квадратных метров переедут порядка 3,7 тысяч человек. Работа по рассмотрению заявок только началась и будет продолжена", – сказал заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

Таким образом, за счет выделенного финансирования в Тюменской области из аварийных домов переселят 159 человек, Чувашской Республики – 256, Владимирской области – 258, Республики Марий Эл – 269, Республики Дагестан – 586, Пермского края – 2 тыс. 153.

Программу переселения граждан из аварийного жилья реализуют по национальному проекту "Инфраструктура для жизни". Куратором является Минстрой, оператором – Фонд развития территорий.