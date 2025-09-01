В двух населенных пунктах Заводоуковского округа жители смогут подключить дома к газу
Подключить дома к газу смогут жители с. Яковлево и д. Плюхина Заводоуковского округа. Сетевая компания и муниципальные власти завершают подготовку к пуску природного топлива, рассказала глава округа Светлана Касенова.
"Обращаю внимание жителей этих населенных пунктов, что для подключения газа нужно получить технические условия и подготовить помещение", - уточнила Светлана Касенова.
Она напомнила, что 49 льготных категорий граждан могут получить субсидию на подключение домовладения к газу. Проконсультироваться о сумме и механизме получения поддержки можно по телефону 8 (34542) 90185.
Требования к подключению домовладения к газу здесь.