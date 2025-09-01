  • 11 сентября 202511.09.2025четверг
  • USD84,9211
    EUR99,8246
  • В Тюмени 11..13 С 5 м/с ветер северный

В двух населенных пунктах Заводоуковского округа жители смогут подключить дома к газу

Экономика, 17:49 11 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подключить дома к газу смогут жители с. Яковлево и д. Плюхина Заводоуковского округа. Сетевая компания и муниципальные власти завершают подготовку к пуску природного топлива, рассказала глава округа Светлана Касенова.

"Обращаю внимание жителей этих населенных пунктов, что для подключения газа нужно получить технические условия и подготовить помещение", - уточнила Светлана Касенова.

Она напомнила, что 49 льготных категорий граждан могут получить субсидию на подключение домовладения к газу. Проконсультироваться о сумме и механизме получения поддержки можно по телефону 8 (34542) 90185.

Требования к подключению домовладения к газу здесь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# газификация , Светлана Касенова

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 11.09.2025В двух населенных пунктах Заводоуковского округа жители смогут подключить дома к газу
16:54 11.09.2025В Тюменской области к запуску тепла подготовили 1300 котельных
13:47 11.09.2025Ремонт дороги в Уватском районе завершат до ноября
13:03 11.09.2025В Голышмановском округе ферма заготовит 62,7 тысячи тонн силоса

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора