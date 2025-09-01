В Заводоуковском округе горели две хозяйственные постройки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две хозяйственные постройки горели в Заводоуковском округе 11 сентября. В с. Колесниково огонь ликвидировали на площади 450 кв. м, в с. Новая Заимка - на площади 5 кв. м. Никто не пострадал, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области.

Из-за короткого замыкания в СНТ "Виктория-1" в Тобольском округе горел дачный дом. Огонь повредил имущество на площади 36 кв. м. Пострадавших нет.

Всего в регионе 11 сентября зафиксировали шесть техногенных пожаров. Спасатели шесть раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП, на водных объектах происшествий не зарегистрировано.