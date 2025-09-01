Жители Тюменской области начнут получать налоговые уведомления

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уведомления об уплате имущественных налогов за 2024 год начнут получить жители Тюменской области с 15 сентября. Более 600 тыс. налогоплательщикам их пришлю в личные кабинеты, остальные получат по почте.

Более 77 тыс. собственников — несовершеннолетние. Налоги за них должны заплатить родители. Для получения уведомления и оплаты нужно через личный кабинет настроить "Семейный доступ".

Заплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря 2025 года.

Сделать это можно на сайте ФНС или госуслуг, а также в банках — через мобильные приложения, сайты, банкоматы либо обратившись в отделения с квитанцией, сообщает Вслух.ру.

Информацию можно уточнить по телефону 8-800-222-2222.