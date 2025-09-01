  • 14 сентября 202514.09.2025воскресенье
  • USD84,3798
    EUR99,3304
  • В Тюмени 12..14 С 1 м/с ветер западный

Жители Тюменской области начнут получать налоговые уведомления

Экономика, 16:32 14 сентября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уведомления об уплате имущественных налогов за 2024 год начнут получить жители Тюменской области с 15 сентября. Более 600 тыс. налогоплательщикам их пришлю в личные кабинеты, остальные получат по почте.

Более 77 тыс. собственников — несовершеннолетние. Налоги за них должны заплатить родители. Для получения уведомления и оплаты нужно через личный кабинет настроить "Семейный доступ".

Заплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря 2025 года.

Сделать это можно на сайте ФНС или госуслуг, а также в банках — через мобильные приложения, сайты, банкоматы либо обратившись в отделения с квитанцией, сообщает Вслух.ру.

Информацию можно уточнить по телефону 8-800-222-2222.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# имущество , налоги

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 14.09.2025Жители Тюменской области начнут получать налоговые уведомления
13:51 14.09.2025Более 130 млрд рублей потратили жители Тюменской области на услуги
16:02 13.09.2025В Тюменской области, Югре и на Ямале снять наличные можно в 1,2 тыс. магазинах и АЗС
19:23 12.09.2025В Викуловском округе средняя урожайность зерновых составляет 33 центнера с гектара

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора