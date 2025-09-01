  • 15 сентября 202515.09.2025понедельник
После гибели пешехода в Тобольске организована проверка

Происшествия, 15:25 15 сентября 2025

Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Проверку по факту гибели пешехода в Тобольске проводит прокуратура, сообщает надзорный орган.

Трагедия произошла в 20 часов 30 минут 14 сентября на автодороге общего пользования в промышленной зоне квартал 2А. Автомобиль сбил пешехода, он погиб на месте.

В ходе проверки дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Результаты, а также мероприятия по установлению машины и лица, совершившего ДТП, поставлены на контроль.

ДТП , Тобольск

