После гибели пешехода в Тобольске организована проверка
Проверку по факту гибели пешехода в Тобольске проводит прокуратура, сообщает надзорный орган.
Трагедия произошла в 20 часов 30 минут 14 сентября на автодороге общего пользования в промышленной зоне квартал 2А. Автомобиль сбил пешехода, он погиб на месте.
В ходе проверки дадут оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения. Результаты, а также мероприятия по установлению машины и лица, совершившего ДТП, поставлены на контроль.