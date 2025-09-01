Опыт проведения инвестиционных планерок Тюменской области перенимают другие регионы

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опыт проведения инвестиционных планерок с муниципалитетами Тюменской области представил генеральный директор регионального инвестиционного агентства Николай Пуртов в рамках обучения по программе "Управленческое мастерство" в Президентской академии РАНХиГС в формате ВКС.

Ключевая особенность "Инвестиционных планерок" – оперативная выработка решений по ключевым вопросам развития муниципалитета. В работе планерки принимает участие вся муниципальная инвестиционная команда, а также руководители ключевых блоков инвестагентства. Такой формат позволяет создать единое информационное поле, где все участники процесса "прогружены" в тему, что обеспечивает эффективную "сверку часов" по основным вопросам и проблемам муниципалитета.

"В ходе планерки принимаются решения о совместных мероприятиях для бизнеса, где нужно усилиться по информационной компании, а где необходима прокачка именно компетенций специалистов муниципалитета, и здесь уже как методологи выступают руководители по ключевым направлениям инвестиционного агентства", – подчеркнул Николай Пуртов.

У коллег из других регионов страны особый интерес вызвали структурированная и последовательная работа с территориями, организация взаимодействия между регионом, инвестиционным агентством и муниципалитетами, а также система обучения.

Представленный опыт Тюменской области демонстрирует комплексный и системный подход к развитию муниципалитетов, основанный на эффективном взаимодействии, оперативном решении вопросов и четком определении стратегических целей. Система "Инвестиционных планерок" может стать ценным инструментом для других регионов, стремящихся к повышению инвестиционной привлекательности и устойчивому развитию своих территорий, сообщает пресс-служба фонда.