Более 80 тысяч тонн картофеля собрали аграрии Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

80 тыс. 958 т картофеля собрали хозяйства Тюменской области на 16 сентября с 2 тыс. 411 га полей. Урожайность в этом году составляет 336 ц/га, сообщает региональный департамент АПК.

Овощи открытого грунта собраны с площади 329 га. Заготовлена морковь, свекла, капуста, салат общим весом 16 тыс. 501 т.

Продолжается уборка зерновых и зернобобовых культур. На 16 сентября обмолочено 283 тыс. 200 га, средняя урожайность по области - 30 ц/га. В закрома засыпано 860 тыс. 700 т зерна. Осенняя обработка почвы выполнена на площади 164 тыс. 400 га.

Для нужд животноводства хозяйства заготовили 73 тыс. 800 т силоса.