Уральские аграрии собрали 3 млн тонн зерна на 40% посевных площадей

17 сентября 2025

В регионах Уральского федерального округа продолжается сбор урожая - обмолочено почти 40% посевных площадей, собрано почти 3 млн тонн зерна, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УФО.

Из этого объема почти третью часть засыпали в тюменские закрома. По состоянию на 16 сентября в тюменских хозяйствах обмолотили 283 тыс. 200 га, средняя урожайность по области составила 30 центнера с гектара, собрано 860 тыс. 700 т зерна.

"Погодные условия благоволят аграриям, уборочная кампания проходит в интенсивном режиме, в соответствии с планами. Отмечаем, что в этом году в Уральском федеральном округа хорошая урожайность - выше, чем в прошлом году", – отметил полпред Артём Жога, который держит работу аграриев на контроле.

На 16 сентября, зерновые и зернобобовые в Уральском федеральном округе собраны с 40% посевных площадей, намолочено почти 3 млн тонн зерна – на треть больше, чем на аналогичную дату 2024 года. Урожайность превышает показатели прошлого сезона и составляет 24,9 центнера с гектара.

Продолжается также уборка картофеля и овощей открытого грунта. Собрали 165 тыс. тонн картофеля и 35 тыс. тонн овощей, урожайность здесь также выше прошлогодней. 80 тыс. 958 тонн картофеля собрали хозяйства Тюменской области. Урожайность в этом году составляет 336 центнеров с гектара, сообщает региональный департамент АПК.

