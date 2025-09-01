  • 17 сентября 202517.09.2025среда
В Тюмени три дороги по нацпроекту отремонтировали раньше срока

Экономика, 19:05 17 сентября 2025

t.me/mv_afanasev

Ремонт трех участков дорог в Тюмени провели в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Объекты сдали в эксплуатацию раньше контрактных сроков.

"Один из ключевых принципов нацпроекта — качество и долговечность. Объекты ремонтируют по новым технологиям и строгим стандартам. Это значит, что они должны служить годы, а не рассыпаться после первой же зимы. За этим ведется строгий контроль", - написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

На участке ул. Уездная — от Престольной до Андрея Бушуева заменили 3 км верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Произвели ремонт 1 тыс. 346 кв. м тротуара. По всей протяженности участка обновили искусственные неровности. Для безопасности пешеходов на пересечении улицы Фармана Салманова и улицы Уездной установили пешеходный светофор.

Проезд Воронинские горки — от Обхода Тюмени до дома № 2 по улице Метелёвской ведет к садоводческим товариществам. В рамках работ на объекте выполнили фрезерование и укладку асфальта – 2,5 км, ликвидировали основную проблему – бугры и трещины. Укрепили почти 4 тыс. кв. метров обочины.

На ул. 30 лет Победы - от Мельникайте и до Пермякова - отремонтировали 2 км. Специалисты убрали колейность дороги, заасфальтировали плоскостную парковку, заменили бордюрный камень на островках безопасности под путепроводом по ул. Пермякова, произвели ремонт 60 смотровых и дождеприемных колодцев.

На всех участках установили дорожные знаки, произвели разметку порядка 32 км проезжей части термопластиком.

"Хочу отметить, что специалисты подрядных организаций в рамках ремонта минимизировали неудобства для жителей: не перекрывали проезжую часть полностью, не затягивали с производством работ. Готовые объекты были сданы в эксплуатацию раньше срока", - отметил мэр.

В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" обновление дорожной инфраструктуры будет продолжено. Вскоре станут известны участки улиц, подлежащие ремонту в 2026 г.

Максим Афанасьев , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроект , ремонт дорог

﻿
