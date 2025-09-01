  • 17 сентября 202517.09.2025среда
Более 750 тыс. уведомлений об уплате налогов получат жители Тюменской области

Экономика, 20:16 17 сентября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 750 тыс. уведомлений об уплате имущественных налогов за 2024 г. получат жители Тюменской области. Рассылка квитанций уже стартовала. Около 80 % налогоплательщиков получат электронные документы в личных кабинетах и на портале Госуслуг, сообщает региональное управление ФНС России.

Остальным жителям Тюменской области направят уведомления по почте заказными письмами.

Отметим, что документы получат владельцы транспорта, земельных участков, квартир, домов, гаражей и других объектов недвижимости, в том числе несовершеннолетние собственники.

Уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика, портал Госуслуг, в любом отделении банка, платёжный терминал или мобильные приложения банков, используя уникальный идентификатор начисления (УИН), штрих-код или QR-код.

Напоминаем, что уведомления, в которых общая сумма исчисленных налогов не превышает 300 рублей, не направляются. Их рассылают один раз в три года.

