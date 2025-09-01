Более 750 тыс. уведомлений об уплате налогов получат жители Тюменской области
Более 750 тыс. уведомлений об уплате имущественных налогов за 2024 г. получат жители Тюменской области. Рассылка квитанций уже стартовала. Около 80 % налогоплательщиков получат электронные документы в личных кабинетах и на портале Госуслуг, сообщает региональное управление ФНС России.
Остальным жителям Тюменской области направят уведомления по почте заказными письмами.
Отметим, что документы получат владельцы транспорта, земельных участков, квартир, домов, гаражей и других объектов недвижимости, в том числе несовершеннолетние собственники.
Уплатить имущественные налоги необходимо до 1 декабря. Сделать это можно через личный кабинет налогоплательщика, портал Госуслуг, в любом отделении банка, платёжный терминал или мобильные приложения банков, используя уникальный идентификатор начисления (УИН), штрих-код или QR-код.
Напоминаем, что уведомления, в которых общая сумма исчисленных налогов не превышает 300 рублей, не направляются. Их рассылают один раз в три года.