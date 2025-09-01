К созданию единого регионального оператора водоснабжения готовятся в Тюменской области

К созданию единого регионального оператора водоснабжения готовятся в Тюменской области. Именно такой механизм позволит расширить государственное управление в сфере ЖКХ. Об этом заявил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин на Всероссийском форуме развития жилищно-коммунального хозяйства.

"Сегодня мы меняем наши подходы к концессиям в водоснабжении. Министерство не будет поддерживать концессионера, который приходит только на столичный водоканал. Регион должен создать либо вернуться к советской системе, когда были областные водоканалы. Квалифицированные кадры, квалифицированное управление, понимание полностью всей системы водоснабжения, водоотведения формируется в этой организации", - подчеркнул министр.

В Тюменской области концессия начала развиваться с 2017 года, когда "Росводоканал Тюмень" приступил к модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Тюмени. Со временем компетенции компании распространили на Тюменское и Исетское муниципальные образования, заключив концессионные соглашения.

Еще 16 таких документов будут подписаны с другими муниципалитетами до конца 2025 года. С инициативой выступила компания "Росводоканал Тюмень". Депутаты областной думы одобрили их заключение. В развитие систем водоснабжения и водоотведения населённых пунктов региона будет вложено более 54 млрд рублей. Средства направят на модернизацию и строительство почти 500 коммунальных объектов и более 500 км сетей, сообщает департамент жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области.