Тюменская компания чековой ленты нарастила производительность труда

На 24 % нарастила производительность труда "Боровская бумажная компания" в Тюмени. Предприятие смогло развить компетенции и бизнес-процессы по проекту "Производительность труда".

Как сообщает компания, для участия в проекте необходимо было выполнить ряд требований, которые успешно реализованы. Сотрудники ББК отмечают, что благодаря изменениям многие рабочие процессы стали более структурированными.

"Применение современных подходов к организации труда позволяет упростить и ускорить выполнение процессов, повысить компетенции сотрудников, увеличить производительность предприятия. Подобные изменения повышают эффективность, укрепляют производственную дисциплину и сокращают издержки, формируя культуру управления, ориентированную на результат", - уточняется в сообщении.

Отметим, услуги оказывает Региональный центр компетенций "Агентства инноваций", который активно работает в направлении повышения производительности труда на предприятиях Тюменской области по федеральному проекту "Производительность труда" с 2018 г. Эксперты уже реализовали около 120 проектов в таких отраслях экономики, как машиностроение, приборостроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность, строительство, коммунальное хозяйство и транспорт.