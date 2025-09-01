  • 19 сентября 202519.09.2025пятница
  • USD83,1725
    EUR98,9773
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

Участники "Боевого кадрового резерва" познакомились с работой областных законодателей

Политика, 12:08 19 сентября 2025

Боевой кадровый резерв Тюменской области | Фото: Боевой кадровый резерв Тюменской области

Участники проекта "Боевой кадровый резерв" Тюменской области ближе познакомились с работой законодателей - они посетили 41 заседание регионального парламента. Этот визит стал частью практического этапа стажировки, сообщает пресс-служба проекта.

"Мы прошли первый модуль обучения, интенсивно и плодотворно прошли стажировочный путь. Сейчас по плану посещение Тюменской областной думы, встреча с наставником", - поделился один из участников Андрей Спиридонов.

В ходе заседания будущие управленцы увидели, как депутаты обсуждают и находят решение социально значимых вопросов. Например, в этот раз парламентарии установили дополнительные гарантии трудоустройства для участников СВО, расширили критерии определения многодетной семьи, увеличили расходы бюджета на социально значимые программы.

Такие встречи в рамках проекта продолжатся. Для каждого участника план стажировки разрабатывается индивидуально. По словам резервиста Михаила Акуличева, он может включать и отраслевые мероприятия, в том числе Промышленно-энергетический форум TNF-2025. Главная задача проекта — дать бойцам опыт и навыки, которые будут востребованы в гражданской жизни на благо развития региона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:08 19.09.2025Участники "Боевого кадрового резерва" познакомились с работой областных законодателей
09:12 19.09.2025Строительство и ремонт автодорог в Тюмени проанализировали депутаты городской думы
14:40 18.09.2025Доля четырехполосных дорог в Тюменской области составила 22,5 %
14:31 18.09.2025Тюменские депутаты признали эффективной деятельность управления Минюста 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора