Участники "Боевого кадрового резерва" познакомились с работой областных законодателей

| Фото: Боевой кадровый резерв Тюменской области | Фото: Боевой кадровый резерв Тюменской области

Участники проекта "Боевой кадровый резерв" Тюменской области ближе познакомились с работой законодателей - они посетили 41 заседание регионального парламента. Этот визит стал частью практического этапа стажировки, сообщает пресс-служба проекта.

"Мы прошли первый модуль обучения, интенсивно и плодотворно прошли стажировочный путь. Сейчас по плану посещение Тюменской областной думы, встреча с наставником", - поделился один из участников Андрей Спиридонов.

В ходе заседания будущие управленцы увидели, как депутаты обсуждают и находят решение социально значимых вопросов. Например, в этот раз парламентарии установили дополнительные гарантии трудоустройства для участников СВО, расширили критерии определения многодетной семьи, увеличили расходы бюджета на социально значимые программы.

Такие встречи в рамках проекта продолжатся. Для каждого участника план стажировки разрабатывается индивидуально. По словам резервиста Михаила Акуличева, он может включать и отраслевые мероприятия, в том числе Промышленно-энергетический форум TNF-2025. Главная задача проекта — дать бойцам опыт и навыки, которые будут востребованы в гражданской жизни на благо развития региона.