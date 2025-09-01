  • 19 сентября 202519.09.2025пятница
  • USD83,1725
    EUR98,9773
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

Житель Уватского района в пьяной ссоре зарезал сожительницу

Происшествия, 13:14 19 сентября 2025

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В причинении смертельной травмы сожительнице подозревается житель Уватского района, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

В отношении 28-летнего селянина возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 17 сентября в с. Тугалово между пьяным подозреваемым и его 30-летней сожительницей произошел конфликт.

В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанёс им удар потерпевшей в живот. Проснувшись утром, женщина обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована, но, несмотря на усилия врачей, скончалась.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решён вопрос о заключении его под стражу. Назначен комплекс экспертиз.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# следователи , Уватский район , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:14 19.09.2025Житель Уватского района в пьяной ссоре зарезал сожительницу
12:41 19.09.2025В Тюмени десятилетнюю велосипедистку Hyundai сбил на зебре
12:30 19.09.2025Шесть техногенных пожаров произошло в Тюменской области 18 сентября
11:35 19.09.2025Двое жителей Голышманово осуждены за хранение и сбыт фальшивых денег

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора