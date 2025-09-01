Житель Уватского района в пьяной ссоре зарезал сожительницу

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

В причинении смертельной травмы сожительнице подозревается житель Уватского района, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

В отношении 28-летнего селянина возбуждено уголовное дело. По версии следствия, 17 сентября в с. Тугалово между пьяным подозреваемым и его 30-летней сожительницей произошел конфликт.

В ходе ссоры мужчина схватил нож и нанёс им удар потерпевшей в живот. Проснувшись утром, женщина обратилась за медицинской помощью и была госпитализирована, но, несмотря на усилия врачей, скончалась.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и решён вопрос о заключении его под стражу. Назначен комплекс экспертиз.